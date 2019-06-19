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Жеребкування ЛЧ 2019/20: ПСВ зіграє з Базелем у другому кваліфайраунді

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20.

ЛЧ

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20.

На цьому етапі у боротьбу вступають представники ліг – клуби, які стали віце-чемпіонами у своїх чемпіонатах. Саме цим шляхом, з третього кваліфайраунду йтиме київське Динамо.

Шлях представників ліг

  • Вікторія Плзень (Чехія) — Олімпіакос (Греція)
  • Базель (Швейцарія) — ПСВ (Нідерланди)

Шлях чемпіонів

  • Шериф (Молдова)/Сабуртало (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія)
  • Селтік (Шотландія)/Сараєво (Боснія і Герцоговина) – Нимме Калью (Естонія)/Шкендія (Македонія)
  • Судува (Литва)/Црвена Звезда – ХІК (Фінляндія)/Торсхавн (Фарери)
  • Слован Братислава (Словаччина)/Сутьєска (Чорногорія) — АПОЕЛ (Кіпр)
  • Валюр (Ісландія)/Марібор (Словенія) — Арарат (Вірменія)/АІК (Швеція)
  • Астана (Казахстан)/Клуж (Румунія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • БАТЕ (Білорусь)/Пяст (Польща) — Лінфілд (Північна Ірландія)/Русенборг (Норвегія)
  • Нью-Сейнтс (Вельс)/ Переможець попереднього раунду — Копенгаген (Данія)
  • Лудогорець (Болгарія)/Ференцварош (Угорщина) — Дюделанж (Люксембург)/Валлетта (Мальта)
  • Дандолк (Ірландія)/Рига (Латвія) — Партизани (Албанія)/Карабах (Азербайджан)

Перші матчі відбудуться 23-24 липня, матчі-відповіді — 30-31 липня.

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Команди, які вилетять на цій стадії змагань продовжать свої виступи у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Напередодні у Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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