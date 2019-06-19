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Факти / Спорт

Жеребкування Ліги Європи-2019/20: Зоря дізналася суперника

У Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

Лига Европы

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

З цієї стадії в боротьбу вступає луганська Зоря, яка посіла п’яту сходинку у чемпіонаті УПЛ-2018/19.

Читайте: Жеребкування ЛЧ-2019/20: Селтік, Ференцварош та БАТЕ дізнались суперників

Команда Віктора Скрипника зіграє з  переможцем пари Будучност Подгоріца (Чорногорія)  – Нарва Транс (Естонія).

Перші матчі другого кваліфікаційного раунду відбудуться 25 липня, матчі-відповіді — 1 серпня.

Фото: UEFA Europa League

Нагадаємо, Челсі у Баку завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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