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Факти / Спорт

Легендарний Рауль Гонсалес очолив команду Сегунди Б

Рауль тренуватиме резервну команду мадридського Реала.

Рауль

Легендарний екс-капітан мадридського Реала Рауль Гонсалес очолив резервну команду вершкових Кастілью.

Контракт 41-річного спеціаліста розрахований на один сезон 2019/20.

У наступному сезоні Кастілья виступатиме у Сегунді Б – третьому за силою іспанському дивізіоні.

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Раніше 41-річний Рауль тренував юнацькі склади Реала — Cadete B (U-15) і Juvenil B (з 16 до 18 років).

У Реалі Рауль провів 16 років професійної кар’єри, виграв три Ліги чемпіонів та шість разів ставав переможцем Прімери.

Нагадаємо, Реал оголосив про перехід 24-річного хавбека Маркоса Льоренте до мадридського Атлетіко.

Джерело: FC Real Madrid

Фото: Dreamstime

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