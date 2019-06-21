Рауль тренуватиме резервну команду мадридського Реала.
Легендарний екс-капітан мадридського Реала Рауль Гонсалес очолив резервну команду вершкових Кастілью.
Контракт 41-річного спеціаліста розрахований на один сезон 2019/20.
У наступному сезоні Кастілья виступатиме у Сегунді Б – третьому за силою іспанському дивізіоні.
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Раніше 41-річний Рауль тренував юнацькі склади Реала — Cadete B (U-15) і Juvenil B (з 16 до 18 років).
У Реалі Рауль провів 16 років професійної кар’єри, виграв три Ліги чемпіонів та шість разів ставав переможцем Прімери.
Нагадаємо, Реал оголосив про перехід 24-річного хавбека Маркоса Льоренте до мадридського Атлетіко.
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