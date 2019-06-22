Сьогодні, 22 червня, екс-головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека приїхав до України, щоб попрощатися з клубом.

На зустрічі португальському фахівцеві директор Шахтаря Сергій Палкін вручив футболку з номером 139.

Таке число є символічним, бо Фонсека був тренером гірників 139 матчів.

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– Найпам’ятнішим для мене стало перше чемпіонство після того, як Шахтар залишив Донецьк. Це щось особливе. І справа навіть не в мені. Просто відчувалося, що після від’їзду з Донецька – це було неймовірно важливо для кожного, хто працює в клубі. Ми не можемо забувати, що люди залишили свій будинок. І я відчував, наскільки ця перемога значна, – заявив Фонсека, пообіцявши повертатися в Україну.