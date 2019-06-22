PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Фонсека прибув до України попрощатися з Шахтарем

Паулу Фонсека приїхав 22 червня до України, щоб попрощатися з Шахтарем.

Фонсека прибув до України попрощатися з Шахтарем

Сьогодні, 22 червня, екс-головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека приїхав до України, щоб попрощатися з клубом.

На зустрічі португальському фахівцеві директор Шахтаря Сергій Палкін вручив футболку з номером 139.

Таке число є символічним, бо Фонсека був тренером гірників 139 матчів.

Читайте: Фонсека покинув Шахтар та очолив Рому – офіційно

– Найпам’ятнішим для мене стало перше чемпіонство після того, як Шахтар залишив Донецьк. Це щось особливе. І справа навіть не в мені. Просто відчувалося, що після від’їзду з Донецька – це було неймовірно важливо для кожного, хто працює в клубі. Ми не можемо забувати, що люди залишили свій будинок. І я відчував, наскільки ця перемога значна, – заявив Фонсека, пообіцявши повертатися в Україну.

Нагадаємо, Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка