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Факти / Спорт

Шумахер продовжує боротися: нові подробиці здоров’я гонщика

Президент FIA Жан Тодт розповів про відновлення легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера.

Шумахер

Президент Міжнародної автомобільної федерації Жан Тодт поділився подробицями стану здоров’я легенди автоспорту Міхаеля Шумахера.

За словами французького спортивного менеджера, нині гонщик продовжує знаходитися в колі сім’ї.

— Це дуже особиста інформація. Все, що я можу сказати, це те, що Міхаель в даний час знаходиться в оточенні люблячих його людей. Він живе з сім’єю в своєму будинку між Лозанною і Женевою. І він все ще продовжує боротися, – розповів Тодт.

Глава FIA входить до списку людей, яким дозволено відвідувати Міхаеля Шумахера.

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Нагадаємо, в 2013 році Шумахер отримав черепно-мозкову травму під час катання на гірських лижах в Мерібеле.

Раніше дружина Шумахера зробила заяву напередодні 50-річчя гонщика.

ДжерелоRMC Sport

Фото: Dreamstime

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