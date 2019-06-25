Президент Міжнародної автомобільної федерації Жан Тодт поділився подробицями стану здоров’я легенди автоспорту Міхаеля Шумахера.

За словами французького спортивного менеджера, нині гонщик продовжує знаходитися в колі сім’ї.

— Це дуже особиста інформація. Все, що я можу сказати, це те, що Міхаель в даний час знаходиться в оточенні люблячих його людей. Він живе з сім’єю в своєму будинку між Лозанною і Женевою. І він все ще продовжує боротися, – розповів Тодт.