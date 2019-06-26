Давид Сільва заявив, що покине Манчестер Сіті в кінці сезону-2019/20.

Іспанський хавбек Манчестер Сіті Давид Сільва заявив, що сезон-2019/20 стане для нього останнім у складі містян.

33-річний Сільва розповів, що клуб пропонував йому контракт терміном на два роки, але він вирішив підписати на один, щоб провести рівно 10 років в складі Манчестер Сіті.

— Наступний сезон стане для мене останнім в Манчестер Сіті. Десяти років в клубі буде достатньо. Це вдалий час, щоб піти. Це завершить цикл, це хороша кругла цифра. Не думаю, що я коли-небудь зіграю проти Манчестер Сіті. Отже, десять років — і вистачить, – зазначив Сільва.

Іспанець приєднався до Манчестер Сіті у 2010 році, перейшовши з іспанської Валенсії.

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У складі Сіті він чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази ставав володарем Кубка англійської ліги та по два рази — Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.