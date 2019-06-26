Міжнародний олімпійський комітет позбавив офіційного статусу Міжнародну боксерську асоціацію.

Міжнародний олімпійський комітет на 134-й сесії у швейцарській Лозанні ухвалив рішення позбавити AIBA офіційного статусу.

Асоціація боксу не зуміла виконати вимоги організації у питаннях управління фінансами, суддівства та етики.

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Відновлення статусу AIBA можливо лише після проведення Олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Нагадаємо, Міжнародна асоціація аматорського боксу може стати банкрутом.

Джерело: Yahoo News