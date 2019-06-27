Захисник Філадельфія Сіксерс Джиммі Батлер забив з пенальті форварду французького ПСЖ Неймару.
Захисник Філадельфія Сіксерс Джиммі Батлер у серії пенальті забив форварду французького ПСЖ Неймару.
Спортсмени провели серію пенальті на маленьких воротах, і американець зумів обіграти бразильця. Неймар навіть не поворухнувся.
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Відео на своїй сторінці в Instagram виклав баскетболіст.
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Неймар є улюбленим футболістом Джиммі, який також є фанатом ПСЖ. Раніше спортсмени вже зустрічалися у Парижі.
Зараз Джиммі знаходиться у Бразилії, де проходить Копа Америка 2019.
Нагадаємо, УЄФА залишив в силі триматчеву дискваліфікацію для форварда ПСЖ Неймара.
Фото: Jimmy Butler