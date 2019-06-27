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Факти / Спорт

Гравець НБА забив Неймару з пенальті

Захисник Філадельфія Сіксерс Джиммі Батлер забив з пенальті форварду французького ПСЖ Неймару.

Джимми Батлер и Неймар

Захисник Філадельфія Сіксерс Джиммі Батлер у серії пенальті забив форварду французького ПСЖ Неймару.

Спортсмени провели серію пенальті на маленьких воротах, і американець зумів обіграти бразильця. Неймар навіть не поворухнувся.

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Відео на своїй сторінці в Instagram виклав баскетболіст.

 

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Допис, поширений Jimmy Butler (@jimmybutler)

Неймар є улюбленим футболістом Джиммі, який також є фанатом ПСЖ. Раніше спортсмени вже зустрічалися у Парижі.

Зараз Джиммі знаходиться у Бразилії, де проходить Копа Америка 2019.

Нагадаємо, УЄФА залишив в силі триматчеву дискваліфікацію для форварда ПСЖ Неймара.

ФотоJimmy Butler

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