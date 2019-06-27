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Факти / Спорт

Караваєв став гравцем Динамо Київ

Захисник збірної України Олександр Караваєв став гравцем київського Динамо.

Караваев в Динамо

Київське Динамо та луганська Зоря досягли угоди про трансфер 27-річного гравця збірної України Олександра Караваєва.

Контракт Караваєва з київським клубом розрахований на 4 роки.

У Динамо Олександр буде виступати під ігровим номером 20.

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Інші деталі трансферу футболіста не повідомляються.

За національну збірну України на рахунку Олександра 22 матчі.

Нагадаємо, київське Динамо підписало новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.

Фото: Динамо Київ

Джерело: Динамо Київ

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