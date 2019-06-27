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Факти / Спорт

Скандальний український арбітр працюватиме на матчах чемпіонату Росії

Український арбітр Анатолій Жабченко, який проживає на території окупованого Криму, допущений до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

Анатолий Жабченко

Арбітр Анатолій Жабченко потрапив до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

Жабченко є уродженцем Сімферополя. У 2015 році отримав категорію арбітра ФІФА. До 2017 року обслуговував матчі УПЛ. Після чого працював у чемпіонаті Криму, але у березні 2019 року припинив співпрацю з кримським футбольним союзом.

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Список арбітрів, до якого увійшов Жабченко, тимчасово затверджений виконавчим комітетом РФС.

З 2017 року Жабченко знаходиться у базі сайту Миротворець. Арбітра звинувачують у тому, що він їздив до Криму через Москву, тобто перетинав кордон України незаконно.

Раніше півзахисник Олександрії Артем Полярус став гравцем російського клубу Хімки.

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