Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ).

Стали відомі всі учасники матчів 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) 2019 року.

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Цьогоріч турнір проходить в США, Коста-Ріці та на Ямайці.

Пари 1/4 фіналу турніру:

США — Кюрасао

Гаїті — Канада

Мексика — Коста-Ріка

Ямайка — Панама

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 29 і 30 червня в американських містах Х’юстон та Філадельфія.

Нагадаємо, на Копа Америка 2019 визначилися чвертьфіналісти.