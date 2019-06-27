Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ).
Стали відомі всі учасники матчів 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) 2019 року.
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Цьогоріч турнір проходить в США, Коста-Ріці та на Ямайці.
Пари 1/4 фіналу турніру:
- США — Кюрасао
- Гаїті — Канада
- Мексика — Коста-Ріка
- Ямайка — Панама
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 29 і 30 червня в американських містах Х’юстон та Філадельфія.
Нагадаємо, на Копа Америка 2019 визначилися чвертьфіналісти.
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