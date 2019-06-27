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Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Золотого Кубка КОНКАКАФ

Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ).

КОНКАКАФ

Стали відомі всі учасники матчів 1/4 фіналу Золотого кубка Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) 2019 року.

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Цьогоріч турнір проходить в США, Коста-Ріці та на Ямайці.

Пари 1/4 фіналу турніру:

  • США — Кюрасао
  • Гаїті — Канада
  • Мексика — Коста-Ріка
  • Ямайка — Панама

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 29 і 30 червня в американських містах Х’юстон та Філадельфія.

Нагадаємо, на Копа Америка 2019 визначилися чвертьфіналісти.

Фото: Dreamstime

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