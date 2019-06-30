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Мілевський забив дебютний гол у сезоні за Динамо-Брест

Артем Мілевський відкрив лік своїм голам за Динамо-Брест у сезоні чемпіонату Білорусі.

Мілевський забив дебютний гол у сезоні за Динамо-Брест

Український футболіст Динамо-Брест Артем Мілевський відзначився першим голом у сезоні чемпіонату Білорусі.

Забив форвард у домашньому матчі 13-го туру проти Іслочі, який завершився з рахунком 5:1.

Мілевський почав гру в стартовому складі команді та відзначився вже на 17-й хвилині. Вдало зігравши на добиванні, форвард зробив рахунок у матчі 2:0.

Крім голу, Мілевський відзначився гольовою передачею.

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Також у цьому матчі забили ще два українці – Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Як відомо, Мілевський підписав контракт із Динамо-Брест до 2020 року.

Фото: Динамо-Брест

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