Артем Мілевський відкрив лік своїм голам за Динамо-Брест у сезоні чемпіонату Білорусі.
Український футболіст Динамо-Брест Артем Мілевський відзначився першим голом у сезоні чемпіонату Білорусі.
Забив форвард у домашньому матчі 13-го туру проти Іслочі, який завершився з рахунком 5:1.
Мілевський почав гру в стартовому складі команді та відзначився вже на 17-й хвилині. Вдало зігравши на добиванні, форвард зробив рахунок у матчі 2:0.
Крім голу, Мілевський відзначився гольовою передачею.
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Також у цьому матчі забили ще два українці – Олександр Нойок та Олексій Хобленко.
Як відомо, Мілевський підписав контракт із Динамо-Брест до 2020 року.
Фото: Динамо-Брест
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