Президент НОК України Сергій Бубка прокоментував обвинувачення в можливій причетності до корупції.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка прокоментував інформацію, щодо звинувачення в отриманні хабара під час вибору столиці Олімпійських ігор-2016.

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Про це Бубка написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

— Я повністю відхиляю всі брехливі заяви колишнього губернатора Ріо, який наразі відбуває тривалий термін ув’язнення за корупцію. Пан Діак ніколи не спілкувався зі мною стосовно мого голосування за столицю Ігор-2016. Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його роз’яснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх показах помилково стверджує, що Діак забезпечував мій голос, – зазначив Бубка.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал на судовому засіданні заявив, що дев’ять членів МОК отримали хабарі під час вибору господарки Олімпіади. Серед них був глава НОК Сергій Бубка.

Джерело: Sergey Bubka