Донецький Шахтар провів товаристський поєдинок з чинним чемпіоном Данії Копенгагеном і переміг з рахунком 2:1.
Шахтар мінімально здолав чемпіона Данії в другому спарингу на зборах в Австрії.
Український Шахтар почав гру дуже потужно і вже на четвертій хвилині команда відкрила рахунок. Дубль протягом п’яти хвилин оформив Жуніор Мораес. Спершу він скористався пасом Марлоса, обіграв у штрафному трьох опонентів і пробив мяч – 2:0.
Під кінець тайму команда Луїша Каштру зменшила оберти, за що й поплатилася. Пятов впорався з ударом Н’Дойе, проте захисники дозволили Хольсе добити м’яч у порожні ворота, тому рахунок змінився – 2:1.
Оставил троих не у дел! Шикарный сольный гол Жуниора Мораеса в матче #ШахтерКопенгаген. pic.twitter.com/BEXn7AICqr
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 июля 2019 г.
У другому таймі Копенгаген провів кілька замін у перерві після чого почав активнішу гру, але Шахтар контролював ситуацію.
На завершення часу шахтар міг збільшити рахунок, бо Коваленко увірвався до штрафного і пробив у ближню дев’ятку, але воротар зумів відбити м’яч у штангу.
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2:1 – впевнена перемога Шахтаря.
Вже у понеділок 8 липня команда проведе відразу два спаринги – проти сербського Пролетера і австрійського Вольфсбергера.
Раніше український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.
Фото: Шахтар