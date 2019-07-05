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Факти / Спорт

Шахтар обіграв Копенгаген у контрольному поєдинку

Донецький Шахтар провів товаристський поєдинок з чинним чемпіоном Данії Копенгагеном і переміг з рахунком 2:1.

Шахтар обіграв Копенгаген у контрольному поєдинку

Шахтар мінімально здолав чемпіона Данії в другому спарингу на зборах в Австрії.

Український Шахтар почав гру дуже потужно і вже на четвертій хвилині команда відкрила рахунок. Дубль протягом п’яти хвилин оформив Жуніор Мораес. Спершу він скористався пасом Марлоса, обіграв у штрафному трьох опонентів і пробив мяч – 2:0.

Під кінець тайму команда Луїша Каштру зменшила оберти, за що й поплатилася. Пятов впорався з ударом Н’Дойе, проте захисники дозволили Хольсе добити м’яч у порожні ворота, тому рахунок змінився – 2:1.

У другому таймі Копенгаген провів кілька замін у перерві після чого почав активнішу гру, але Шахтар контролював ситуацію.

На завершення часу шахтар міг збільшити рахунок, бо Коваленко увірвався до штрафного і пробив у ближню дев’ятку, але воротар зумів відбити м’яч у штангу.

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2:1 – впевнена перемога Шахтаря.

Вже у понеділок 8 липня команда проведе відразу два спаринги – проти сербського Пролетера і австрійського Вольфсбергера.

Раніше український захисник Іван Ордець підписав контракт з московським Динамо.

Фото: Шахтар 

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