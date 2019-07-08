УЄФА спростував інформацію Fox Sports про запрошення збірної Аргентини взяти участь в Лізі націй УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій спростував інформацію, що про запрошення збірної Аргентини виступати в Лізі націй УЄФА.

— Те, що УЄФА запропонував Аргентині брати участь в змаганнях під своєю егідою або стати членом УЄФА — неправда. УЄФА ніколи не вступав в подібні дискусії і не збирається це робити, – заявили у прес-службі організації.

Подібна інформація стосувалася і збірної Бразилії, але в УЄФА теж її спростували.

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Раніше повідомлялося, що Аргентинська федерація футболу отримала пропозицію від УЄФА виступити в Лізі націй після того, як капітан національної команди Ліонель Мессі звинуватив КОНМЕБОЛ в корупції.