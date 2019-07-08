УЄФА запропонував збірної Аргентини приєднатися до розіграшу Ліги націй після конфлікту з КОНМЕБОЛ на Кубку Америки.
Збірна Аргентини може приєднатися до розіграшу Ліги націй УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій готовий прийняти альбіселесте під своє крило якщо команда відмовиться від подальших виступів на Копа Америка.
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В УЄФА ухвалили таке рішення після конфлікту Аргентини з КОМНЕБОЛ на Копа Америка 2019.
Тріумфатором першого розіграшу Ліги націй УЄФА стала збірна Португалії.
Нагадаємо, капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі можуть дискваліфікацію на два роки за критику КОНМЕБОЛ.
Джерело: Fox Sports
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