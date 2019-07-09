Колишній гравець збірної Бразилії Ромаріо зустрічається з дівчиною, яка молодша за нього на 31 рік.

Екс-гравець збірної Бразилії та каталонської Барселони Ромаріо закрутив роман з дівчиною, яка на 31 рік молодша за нього.

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22-річна колумбійка Анна Каролін Назаріо днями опублікувала фото з легендарним бразильцем в Instagram, де розповіла своїм підписникам про свої почуття до 53-річного Ромаріо.

— Кохання. Нічого в цьому житті не випадково, завжди є мотив і причина. Люди приходять в наше життя з якоїсь причини, показують нам щось, а ти показав мені, як кохати, – написала дівчина.

Анна вивчає бізнес в університеті міста Флоріанаполіса в штаті Санта-Катаріна. Ромаріо – четвертий найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії — 55 голів у 70 іграх. Ромаріо був тричі одружений також він є батьком шести дітей від чотирьох різних жінок.





























Легендарний Ромаріо закрутив роман з дівчиною, яка на 31 рік молодша за нього / 7 фотографий

До речі, секс-символ 90-х Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.

Фото: Ana Karoline Nazário