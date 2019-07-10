PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Левандовскі відкоркував шампанське ногою

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі приєднався до флешмобу BottleCapChallenge.

Роберт Левандовски

Форвард збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі взяв участь у популярному флешмобі BottleCapChallenge.

Завдання полягає в тому, щоб з розвороту ударом ноги відкрити пляшку і вона залишилася стояти на місці.

Читайте: Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу

Левандовскі вирішив ускладнити завдання і відкрив ногою пляшку не з водою, а з шампанським.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9)

Після успішного виконання трюку поляк кинув виклик тенісисту Новаку Джоковичу та одноклубнику Давіду Алабі.

До речі, капітан мадридського Реала Серхіо Рамос відкрив пляшку язиком.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Старрідж повернув свого викраденого собаку
УАФ затвердила впровадження VAR в УПЛ
Батьки влаштували побоїще на матчі дитячих команд у Мексиці
Легендарний Ромаріо закрутив роман з дівчиною, яка на 31 рік молодша за нього
Серхіо Рамос відкрив пляшку язиком
Ібрагімович відіграв матч з помилкою у прізвищі на футболці
Герої наших сердець: флешмоб від МТОТ зібрав понад 100 історій
Ібрагімович відзначився дублем за Гелаксі та відкрив ногою пляшку після матчу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка