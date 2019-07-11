Пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона помітили у Лос-Анджелесі з фітнес-моделлю Захрою Еліз. Факти ICTV зробили підбірку розкішних фото красуні.

Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемільтон став одним з гостей на дні народженні відомого американського коміка Кевіна Гарта у Лос-Анджелесі. Британець на вечірку завітав не один, а у супроводі американської фітнес-моделі Захри Еліз.

Раніше Еліз була учасницею телешоу Wild’n Out, а також їй приписували роман з легкоатлетом Усейном Болтом.

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Дівчина має велику армію своїх шанувальників. На її Instagram вже підписано 1 млн фоловерів, яких вона часто радує відвертими та спокусливими фото. Захра викладає чимало знімків своїх сідниць, адже вважає їх ідеальними.

































Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю, яка зводить з розуму (+18) / 8 фотографий

До речі, Хемілтон змушений був стояти у загальній черзі на реєстрацію в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, адже раніше продав свій приватний літак.

Фото: Zahra Elise