PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю, яка зводить з розуму (+18)

Пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона помітили у Лос-Анджелесі з фітнес-моделлю Захрою Еліз. Факти ICTV зробили підбірку розкішних фото красуні.

Захра Еліз

Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемільтон став одним з гостей на дні народженні відомого американського коміка Кевіна Гарта у Лос-Анджелесі. Британець на вечірку завітав не один, а у супроводі американської фітнес-моделі Захри Еліз.

Раніше Еліз була учасницею телешоу Wild’n Out, а також їй приписували роман з легкоатлетом Усейном Болтом.

Читайте: Сестра Кім Кардашян закрутила роман з партнером ЛеБрона Джеймса

Дівчина має велику армію своїх шанувальників. На її Instagram вже підписано 1 млн фоловерів, яких вона часто радує відвертими та спокусливими фото. Захра викладає чимало знімків своїх сідниць, адже вважає їх ідеальними.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю, яка зводить з розуму (+18) / 8 фотографий

До речі, Хемілтон змушений був стояти у загальній черзі на реєстрацію в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, адже раніше продав свій приватний літак.

ФотоZahra Elise

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хемілтон продав свій літак за £25 млн і простояв у загальній черзі в аеропорту
Серена Вільямс в ефектній фотосесії показала пружні сідниці
Сестра Кім Кардашян закрутила роман з партнером ЛеБрона Джеймса
Легендарний Ромаріо закрутив роман з дівчиною, яка на 31 рік молодша за нього
Зробила всіх! Дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми
Світоліна та Монфіс відновили стосунки та спільну сторінку в Instagram
Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба одружився
Він монстр! Памела Андерсон кинула чемпіона світу з футболу через зраду
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка