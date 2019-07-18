PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Перший гол в Атланті: Маліновський дебютував у новій команді

Маліновський забив з пенальті в першому ж матчі за Аталанту.

Перший гол в Атланті: Маліновський дебютував у новій команді

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у своєму першому матчі.

Маліновський перейшов у команду на цьому тижні, встиг провести кілька тренувань і взяв участь в товариському матчі проти Брусапорто.

Він почав матч зі старту і забив гол з пенальті на 35-й хвилині поєдинку.

ЧитайтеДинамо погодило деталі трансферу гравця збірної України

Аталанта розгромила Брусапорто з рахунком 9:0.

Нагадаємо, Аталанта офіційно підтвердила трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського з бельгійського клубу в італійський.

Джерело: Atalanta B.C.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка