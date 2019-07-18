Маліновський забив з пенальті в першому ж матчі за Аталанту.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у своєму першому матчі.

Маліновський перейшов у команду на цьому тижні, встиг провести кілька тренувань і взяв участь в товариському матчі проти Брусапорто.

Він почав матч зі старту і забив гол з пенальті на 35-й хвилині поєдинку.

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Аталанта розгромила Брусапорто з рахунком 9:0.

Нагадаємо, Аталанта офіційно підтвердила трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського з бельгійського клубу в італійський.

Джерело: Atalanta B.C.