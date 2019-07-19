Коментатор Віктор Вацко йде з телеканалів Футбол, на яких працював із 2010 року.

Віктор Вацко йде з телеканалів Футбол. Причиною стало рішення відомого українського коментатора повністю зосередитися на власних проектах.

Про це повідомив головний директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

– Вітя, я вдячний тобі за усе, ти зробив вагомий внесок у розвиток каналів, – попрощався він.

На Футбол 1/2 Вацко працював із 2010 року, з перервою в рік, коли обіймав посаду віце-президента Карпат.

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Роботу на телеканалах Футбол Вацко поєднував з особистими проектами на YouTube-каналі Вацко Live, де запустив два шоу: Вацко Light і Легіонер.

Як повідомлялося, 2 липня в Україні відзначали Міжнародний день спортивного журналіста.

Фото: Максим Розенко