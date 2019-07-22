Київський Арсенал може відмовитися від участі в турнірі Першої ліги і знятися з чемпіонату через фінансові та організаційні проблеми.

Київський Арсенал повідомив керівництво ПФЛ про зняття зі змагань Першої ліги.

Причиною відмови від участі є погані фінансові справи клубу. Судячи з усього, київський клуб взагалі припинить своє існування як професійна одиниця.

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Місце канонірів в Першій лізі може зайняти запорізький Металург, який поступився у стикових матчах Агробізнесу з Волочиська.

У минулому сезоні Арсенал-Київ посів останнє 12-те місце в УПЛ і вилетів до Першої ліги.

До речі, Мілан відсторонили від участі в Лізі Європи-2019/20.

Джерело: Крыжановский live

Фото: Arsenal-Kyiv