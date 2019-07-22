Гравець Марселя Дімітрі Пайєт відзначився досить дивним вчинком перед товариським матчем з Бордо.
Лідер марсельського Олімпіка Дімітрі Пайєт перед товариським матчем з Бордо поцілував в губи одноклубника Буну Сарра, після чого забив з його пасу.
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Відео з поцілунком опублікував сам Пайєт в Instagram. У ролику видно, що Сарра здивований таким вчинком Пайєта. А ось Дімітрі підписав відео з поцілунком та голом одним словом: Зв’язок.
Матч завершився перемогою марчельців з рахунком 2:1.
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