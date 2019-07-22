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Факти / Спорт

Футболіст Марселя поцілував в губи одноклубника, а потім забив з його пасу

Гравець Марселя Дімітрі Пайєт відзначився досить дивним вчинком перед товариським матчем з Бордо.

Димитри Пайет поцеловал одноклубника

Лідер марсельського Олімпіка Дімітрі Пайєт перед товариським матчем з Бордо поцілував в губи одноклубника Буну Сарра, після чого забив з його пасу.

Читайте: Футболістка збірної США відсвяткувала перемогу на ЧС поцілунком з подругою

Відео з поцілунком опублікував сам Пайєт в Instagram. У ролику видно, що Сарра здивований таким вчинком Пайєта. А ось Дімітрі підписав відео з поцілунком та голом одним словом: Зв’язок.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Dimitri Payet (@payetdimitri27)

Матч завершився перемогою марчельців з рахунком 2:1.

Раніше Девіда Бекхема розкритикували за поцілунок в губи з 7-річною донькою

Фото: Dreamstime

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