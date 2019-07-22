Український тенісист Сергій Стаховський в дуеті з іспанцем Марселем Гранольєсом став переможцем турніру ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорті.
Сергій Стаховський в дуеті з Марселем Гранольєсом виграв турнір ATP-250 Hall Of Fame Open в американському Ньюпорті.
У фінальні парного розряду україно-іспанський дует переграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мігель Анхель Рейєс-Варела (Мексика) у трьох сетах — 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.
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Для Стаховського це вже четвертий парний кубок ATP.
Нагадаємо, Новак Джокович у фіналі Вімблдону-2019 переміг Роджера Федерера та здобув п’яту перемогу на турнірі.
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