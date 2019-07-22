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Факти / Спорт

Стаховський переміг у фіналі Ньюпорта в парному розряді

Український тенісист Сергій Стаховський в дуеті з іспанцем Марселем Гранольєсом став переможцем турніру ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорті.

Сергей Стаховский

Сергій Стаховський в дуеті з Марселем Гранольєсом виграв турнір ATP-250 Hall Of Fame Open в американському Ньюпорті.

У фінальні парного розряду україно-іспанський дует переграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мігель Анхель Рейєс-Варела (Мексика) у трьох сетах — 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.

Читайте: Чемпіонка у 14 років: що відомо про Дарину Снігур

Для Стаховського це вже четвертий парний кубок ATP.

Нагадаємо, Новак Джокович у фіналі Вімблдону-2019 переміг Роджера Федерера та здобув п’яту перемогу на турнірі.

Фото: Dreamstime

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