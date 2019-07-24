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Факти / Спорт

Будучност — Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Будучност на стадіоні Под Горицом зіграє проти луганської Зорі у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Зоря Луганськ

Зоря у четвер, 25 липня, проведе перший матч в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на виїзді на стадіоні Под Горицом зіграють проти чорногорської Будучности.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Віктора Скрипника. На перемогу Зорі приймають ставки з коефіцієнтом 1.95. Успіх біло-голубих оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.35.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Будучност — Зоря. Початок о 21:45.

Фото: ФК Зоря

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