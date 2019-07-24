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Факти / Спорт

Роналду стрибнув на поліцейського у Китаї

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду стрибнув на одного з поліцейських, які затримували фаната.

Криштиану Роналду

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду під час передсезонного турне команди жартома стрибнув на одного з поліцейських перед матчем проти міланського Інтера в рамках International Champions Cup в Нанкіні.

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Фанат прорвався на поле до гравців, але на нього накинулися поліцейські. Криштіану в один з моментів жартома стрибнув на одного з провоохоронців, який не очікував такого від португальця.

Матч закінчився перемогою Ювентуса над Інтером у серії пенальті з рахунком 1:1 (пен. 4:3).

Нагадаємо, прокуратура США винесла вердикт Роналду у справі про зґвалтування.

Фото: Dreamstime

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