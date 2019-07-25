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Будучност — Зоря: онлайн-трансляція матчу
Будучност прийматиме на стадіоні Под Горіцой луганську Зорю в рамках матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20 у четвер, 25 липня. Початок матчу о 21.45.
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22:30
-
25 липня
Божович пробив по воротах Зорі з-за меж штрафного, але удар вийшов неточним.
22:28
-
25 липня
Жовта картка
Міііч отримав жовту за підкат ззаду проти гравця Зорі!
22:24
-
25 липня
Болевич пробив зі штрафного, Шевченко відбив удар!
22:21
-
25 липня
Будучност пішла в пресинг, але нічого небезпечного біля воріт Шевченка зробити не виходить.
22:18
-
25 липня
Жовта картка
Жовту картку отримав Бакич за розмови.
22:17
-
25 липня
Юрченко навісив в штрафну, захисники вибили м’яч на кутовий.
22:11
-
25 липня
Жовта картка
Михайличенко заробив гірчичник!
22:08
-
25 липня
ГОООООЛ! 0:2!
Захисник Будучності не розібрався зі своїм голкіпером, чим скористався Будківський, який відразу ж пішов у пресинг. Як результат рахунок 2:0 на користь Зорі!
22:07
-
25 липня
Хомченовський віддав правіше на Юрченко. Але простріл останнього в центр заблокували захисники.
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22:01
-
25 липня
ГООООООЛ! 0:1!
Громов робить рахунок 1:0 на користь Зорі!
Хомченовський віддав пас по флангу на Михайличенко. Той прострілив в центр на Громова, який пробив на силу точно в сітку воріт суперника.