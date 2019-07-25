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Будучност — Зоря: онлайн-трансляція матчу

Будучност прийматиме на стадіоні Под Горіцой луганську Зорю в рамках матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20 у четвер, 25 липня. Початок матчу о 21.45.

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Пряма трансляція
22:30 - 25 липня

Божович пробив по воротах Зорі з-за меж штрафного, але удар вийшов неточним.

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Х
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22:28 - 25 липня
Жовта картка

Міііч отримав жовту за підкат ззаду проти гравця Зорі!

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Х
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22:24 - 25 липня

Болевич пробив зі штрафного, Шевченко відбив удар!

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Х
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22:21 - 25 липня

Будучност пішла в пресинг, але нічого небезпечного біля воріт Шевченка зробити не виходить.

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Х
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22:18 - 25 липня
Жовта картка

Жовту картку отримав Бакич за розмови.

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Х
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22:17 - 25 липня

Юрченко навісив в штрафну, захисники вибили м’яч на кутовий.

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Х
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22:11 - 25 липня
Жовта картка

Михайличенко заробив гірчичник!

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Х
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22:08 - 25 липня
ГОООООЛ! 0:2!

Захисник Будучності не розібрався зі своїм голкіпером, чим скористався Будківський, який відразу ж пішов у пресинг. Як результат рахунок 2:0 на користь Зорі!

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Х
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22:07 - 25 липня

Хомченовський віддав правіше на Юрченко. Але простріл останнього в центр заблокували захисники.

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Х
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22:01 - 25 липня
ГООООООЛ! 0:1!

Громов робить рахунок 1:0 на користь Зорі!

Хомченовський віддав пас по флангу на Михайличенко. Той прострілив в центр на Громова, який пробив на силу точно в сітку воріт суперника.

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Х
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