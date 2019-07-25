Пряму трансляцію матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між ФК Будучност та луганською Зорею покаже УНІАН.
У матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Будучност вдома зіграє з луганською Зорею. Матч пройде 25 липня у Подгориці на стадіоні Под Горицом.
Початок матчу о 21:45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Фото: ФК Зоря
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