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Факти / Спорт

Де дивитися Будучност — Зоря

Пряму трансляцію матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між ФК Будучност та луганською Зорею покаже УНІАН.

Виктор Скрипник

У матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Будучност вдома зіграє з луганською Зорею. Матч пройде 25 липня у Подгориці на стадіоні Под Горицом.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.

Читайте: Жеребкування Ліги Європи-2019/20: Зоря та Маріуполь дізналися суперників Жеребкування ЛЧ 2019/20: Динамо дізналося суперника Будучност — Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

ФотоФК Зоря

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