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Факти / Спорт

Ліга Європи: Зоря впевнено перемогла Будучност у першому матчі

Луганська Зоря на виїзді у Чорногорії зустрічалася з Будучностю в рамках другого туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Скрипник

Луганська Зоря зустрічалася з Будучностю в рамках 2-го матчу кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Зустріч пройшла на стадіоні Под Горицой у Чорногорії та завершилася з рахунком 3:1 на користь української команди.

Читайте: Жеребкування Ліги Європи-2019/20: Зоря та Маріуполь дізналися суперників

Рахунок у матчі відкрив Артем Громов на 16-й хвилині, а ще через три хвилини записав у свій актив дубль. По перерві Будучност зусиллями Перовича відіграла один м’яч і була близькою, щоб зрівняти рахунок, але точний удар Левана Арвеладзе на 82-й хвилині поставив фінальну крапку у матчі.

Матч-відповідь команд відбудеться 1 серпня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію зустрічі Будучност – Зоря.

Фото: FC Zorya

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