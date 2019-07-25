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Олександрія визначилася зі стадіоном, на якому гратиме у Лізі Європи

Бронзовий призер УПЛ-2018/19 Олександрія гратиме домашні матчі групового етапу Ліги Європи у Львові.

Арена Львов

Бронзовий призер чемпіонату України з футболу 2018/19 Олександрія гратиме матчі групового етапу Ліги Європи 2019/20 у Львові на однойменному стадіоні.

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За словами президента клубу Сергія Кузьменка, їм не вдалося домовитися з УЄФА щодо стадіону, який знаходиться ближче до їх міста.

— Намагалися провести роботу, щоб матчі були якомога ближче до Олександрії. Опрацьовували варіанти з Дніпром, Полтавою, Кривим Рогом. Однак позитивних сигналів від УЄФА, що варіанти з цими містами доречні, не було. Тому обрали найбільш українське місто Львів, де Олександрія демонструватиме Європі можливості українського футболу, – сказав Кузьменко.

Нагадаємо, Олександрія стартує у Лізі Європи відразу з групового етару. Жеребкування цієї стадії пройде 30 серпня.

До речі, Динамо дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

ДжерелоФутбол 1

Фото: Dreamstime

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