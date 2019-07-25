Авторитетне видання FourFourTwo склало рейтинг сотні найвидатніших футболістів за чверть століття.

Британське видання FourFourTwo опублікувала топ-100 найвидатніших футболістів за останні 25 років.

У рейтингу знайшлося місце коучу національної збірної України Андрію Шевченку. Екс-зірка Мілану розташувався на 52 сходинці.

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На одну позицію Шевченка випереджає його партнер по россонері Алессандро Неста, 53-є місце у легенди Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанда.

Наразі видання опублікувало імена 81 футболіста, імена переможців оприлюднять пізніше.

До речі, американське видання ESPN на церемонії ESPY Award 2019 роздало статуетки найкращим спортсменам та командам року.

Джерело: FourFourTwo