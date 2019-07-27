Товариський матч між іспанською Барселоною і японським Віссел Кобе закінчився з рахунком 2:0.

27 липня відбувся товариський матч між Барселоною і Віссел Кобе, який закінчився перемогою іспанців.

Перемога Барселони стала можливою завдяки дублю 21-річного Карлеса Переса.

Остаточний рахунок зустрічі Барселона – Віссел Кобе – 2:0.

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Обидва моменти Перес реалізував у другому таймі на 59-й і 86-й хвилинах.

У складі японської команди грали екс-гравці Барселони Давід Вілья та Андрес Іньєста.

До слова, італійський Мілан представив нову гостьову форму на сезон 2019/20.