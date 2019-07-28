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Факти / Спорт

Де дивитися Динамо — Шахтар: матч за Суперкубок України

Пряму трансляцію матчу за Суперкубок України 2019 між Динамо та Шахтарем покаже телеканал Україна.

Динамо Шахтар

У матчі за Суперкубок України-2019 київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем. Матч пройде 28 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець.

Початок матчу о 21:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо — Шахтар на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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