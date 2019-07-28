Динамо та Шахтар зійдуться на стадіоні Чорноморець в Одесі у матчі за Суперкубок України 2019.
У матчі за Суперкубок України 2019 зійдуться Динамо та Шахтар. Матч відбудеться у неділю, 28 липня, на стадіоні Чорноморець в Одесі.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі — 3.70.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок України Динамо — Шахтар. Початок о 21:00, 28 липня.
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