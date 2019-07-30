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Факти / Спорт

Коноплянка отримав пропозицію від російського Краснодара

Український футболіст Артем Мілевський розповів, що російський Краснодар розглядає можливість трансферу Євгена Коноплянки.

Євген Коноплянка

Український футболіст брестського Динамо Артем Мілевський розповів, що російський клуб Краснодар зацікавлений у придбанні вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянки.

— У Коноплянки є пропозиція від Краснодару, наскільки я знаю. Але я впевнений, що він туди не перейде. Дивлячись на приклад Ракицького, Женя не зробить цього, тому що йому дорога збірна, – сказав Мілевський в інтерв’ю програмі КраСава.

За німецький Шальке Коноплянка виступає з 2016 року. Кобальтові заявили, що не розраховують на українця в наступному сезоні, тому Євген знаходиться у пошуках нового клубу.

Читайте: Коноплянка потрапив у команду тижня FIFA 19

Також Мілевський розповів про короткий роман із продюсером російського каналу Матч ТВ Тіною Канделакі.

ДжерелоКраСава

Фото: Getty Images

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