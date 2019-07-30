Український футболіст Артем Мілевський розповів, що російський Краснодар розглядає можливість трансферу Євгена Коноплянки.

Український футболіст брестського Динамо Артем Мілевський розповів, що російський клуб Краснодар зацікавлений у придбанні вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянки.

— У Коноплянки є пропозиція від Краснодару, наскільки я знаю. Але я впевнений, що він туди не перейде. Дивлячись на приклад Ракицького, Женя не зробить цього, тому що йому дорога збірна, – сказав Мілевський в інтерв’ю програмі КраСава.

За німецький Шальке Коноплянка виступає з 2016 року. Кобальтові заявили, що не розраховують на українця в наступному сезоні, тому Євген знаходиться у пошуках нового клубу.

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Також Мілевський розповів про короткий роман із продюсером російського каналу Матч ТВ Тіною Канделакі.

Джерело: КраСава