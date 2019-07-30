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Факти / Спорт

Сина екс-чемпіона світу з боксу госпіталізували після спарингу

Сина екс-чемпіона світу з боксу у легкій вазі Хосе Луїса Кастільо Крістіана госпіталізували з травмою головного мозку після спарингу.

Кристиан Кастильо

Сина колишнього чемпіона світу з боксу у легкій вазі Хосе Луїса Кастільо Крістіана госпіталізували після спарингу на тренувальному зборі. У Кастільо-молодшого діагностували травму головного мозку.

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Під час підготовки до бою Крістіан пропустив удар в голову і втратив свідомість. Лікарі екстрено прооперували мексиканського боксера – операція пройшла успішно, але викликала ускладнення: пневмонію та ниркову недостатність.

— Ми молимося за здоров’я великого молодого боксера Крістіана Кастільо, сина мого друга і екс-чемпіона в легкій вазі Хосе Луїса Кастільо. Запрошую вас помолитися разом, – сказав промоутер Фернандо Бельтран.

Нагадаємо, минулого тижня після схожих симптомів та операції помер російський боксер Максим Дадашев.

Фото: Christian Castillo

Джерело: Boxing Scene

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