Сина екс-чемпіона світу з боксу у легкій вазі Хосе Луїса Кастільо Крістіана госпіталізували з травмою головного мозку після спарингу.

Сина колишнього чемпіона світу з боксу у легкій вазі Хосе Луїса Кастільо Крістіана госпіталізували після спарингу на тренувальному зборі. У Кастільо-молодшого діагностували травму головного мозку.



Читайте: Найкращий боксер Аргентини у суперлегкій вазі помер після бою

Під час підготовки до бою Крістіан пропустив удар в голову і втратив свідомість. Лікарі екстрено прооперували мексиканського боксера – операція пройшла успішно, але викликала ускладнення: пневмонію та ниркову недостатність.

— Ми молимося за здоров’я великого молодого боксера Крістіана Кастільо, сина мого друга і екс-чемпіона в легкій вазі Хосе Луїса Кастільо. Запрошую вас помолитися разом, – сказав промоутер Фернандо Бельтран.

Нагадаємо, минулого тижня після схожих симптомів та операції помер російський боксер Максим Дадашев.

Фото: Christian Castillo