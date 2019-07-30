Російського боксера Сергія Ковальова зняли з рейсу за неналежну поведінку щодо однієї з пасажирок.

Чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBO росіянина Сергія Ковальова зняли з рейсу Майямі – Лос-Анджелес за неналежну поведінку щодо однієї з пасажирок.

Одна з пасажирок заявила персоналу рейса, що не відчуває себе у безпеці через поведінку 36-річного Ковальова. За її словами, боксер схопив її за руку, цілував та став обсипати купюрами.

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У підсумку, Ковальова зняли з рейсу, однак не заарештували. Правоохоронні органи не розслідують інцидент.

Раніше Ковальова вже звинувачували я в домаганнях до жінок і зараз він знаходиться на волі лише через виплату застави.

До речі, справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів.

Джерело: The Athletic

Фото: Sergey Kovalev