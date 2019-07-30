PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В Англії введуть тимчасові вилучення футболістів з сезону 2019/20

Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила, що з наступного сезону у деяких лігах країни застосовуватиметься тимчасове видалення гравців.

Стадион МЮ Олд Траффорд

Федерація футболу Англії ухвалила рішення ввести тимчасові видалення гравців у деяких лігах країни.

Футболістів відправлятимуть на спеціальну лаву для штрафників на 10 хвилин за суперечки з арбітрами.

Читайте: В Англії за 5 років вдвічі збільшилися прояви расизму та ісламофобії

Подібні правила вже застосовувалися у минулому сезоні, але в тестовому режимі. Зазначається, що кількість суперечок з рефері скоротилася на 38%.

— FA успішно протестувала тимчасові видалення в сезоні-2017/18, а в минулому сезоні випробувала в 31-й лізі. Після того, як були отримані позитивні відгуки від гравців, суддів та тренерів, тимчасові видалення вводяться до 5-го рівня Національної ліги, 3-го жіночого дивізіону та нижче, – йдеться в заяві організації.

За суперечки з арбітром футболісту буде показана жовта картка, після чого рефері вкаже гравцю на лаву для штрафників. Два таких тимчасових вилучення призведуть до червоної картки.

До речі, в АПЛ даватимуть жовті картки за прохання подивитися відеоповтор.

Джерело: The FA

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Київ прийме чемпіонат світу з міні-футболу у 2021 році
В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників
Шевченко увійшов у топ-100 найкращих футболістів за останні 25 років
В Англії за 5 років вдвічі збільшилися прояви расизму та ісламофобії
Арсенал-Київ може зникнути з футбольної карти України – ЗМІ
Футболіст Марселя поцілував в губи одноклубника, а потім забив з його пасу
Віктор Вацко йде з ТК Футбол
Півзахисник збірної України перейшов в Аталанту
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка