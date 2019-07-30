Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила, що з наступного сезону у деяких лігах країни застосовуватиметься тимчасове видалення гравців.

Федерація футболу Англії ухвалила рішення ввести тимчасові видалення гравців у деяких лігах країни.

Футболістів відправлятимуть на спеціальну лаву для штрафників на 10 хвилин за суперечки з арбітрами.

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Подібні правила вже застосовувалися у минулому сезоні, але в тестовому режимі. Зазначається, що кількість суперечок з рефері скоротилася на 38%.

— FA успішно протестувала тимчасові видалення в сезоні-2017/18, а в минулому сезоні випробувала в 31-й лізі. Після того, як були отримані позитивні відгуки від гравців, суддів та тренерів, тимчасові видалення вводяться до 5-го рівня Національної ліги, 3-го жіночого дивізіону та нижче, – йдеться в заяві організації.

За суперечки з арбітром футболісту буде показана жовта картка, після чого рефері вкаже гравцю на лаву для штрафників. Два таких тимчасових вилучення призведуть до червоної картки.

До речі, в АПЛ даватимуть жовті картки за прохання подивитися відеоповтор.

Джерело: The FA