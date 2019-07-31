Колишня дівчина Неймара Сорайя Вучелич не змогла вчасно затормозити і втопила в басейні свій суперкар.

Колишня подруга форварда французького ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не впоралася з кермуванням свого Lamborghini і втопила його в басейні.

Інцидент стався під час відпустки моделі на півдні Франції.

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Зі своїми підписниками в Instagram дівчина поділилася відео, як її суперкар діставали з басейну.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sara (@sorajavucelic) 24 Лип 2019 р. о 3:53 PDT

За словами Вучелич, її автівка влетіла в воду через те, що вона була на високих підборах і її нога зісковзнула з педалі гальм.

Сорайя Вучевич – сербська модель. У 19-річному віці вона стала дівчиною року за версією сербського видання Playboy.































Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар / 8 фотографий

До речі, Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю Захрою Еліз.

Фото: sorajavucelic