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Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар

Колишня дівчина Неймара Сорайя Вучелич не змогла вчасно затормозити і втопила в басейні свій суперкар.

Сорайя Вучелич

Колишня подруга форварда французького ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не впоралася з кермуванням свого Lamborghini і втопила його в басейні.

Інцидент стався під час відпустки моделі на півдні Франції.

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Зі своїми підписниками в Instagram дівчина поділилася відео, як її суперкар діставали з басейну.

 

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Допис, поширений Sara (@sorajavucelic)

За словами Вучелич, її автівка влетіла в воду через те, що вона була на високих підборах і її нога зісковзнула з педалі гальм.

Сорайя Вучевич – сербська модель. У 19-річному віці вона стала дівчиною року за версією сербського видання Playboy.

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Модель Playboy та екс-дівчина Неймара втопила в басейні розкішний суперкар / 8 фотографий

До речі, Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю Захрою Еліз.

Фотоsorajavucelic

Джерело: The Sun

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