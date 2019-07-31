Колишня дівчина Неймара Сорайя Вучелич не змогла вчасно затормозити і втопила в басейні свій суперкар.
Колишня подруга форварда французького ПСЖ Неймара Сорайя Вучелич не впоралася з кермуванням свого Lamborghini і втопила його в басейні.
Інцидент стався під час відпустки моделі на півдні Франції.
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Зі своїми підписниками в Instagram дівчина поділилася відео, як її суперкар діставали з басейну.
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За словами Вучелич, її автівка влетіла в воду через те, що вона була на високих підборах і її нога зісковзнула з педалі гальм.
Сорайя Вучевич – сербська модель. У 19-річному віці вона стала дівчиною року за версією сербського видання Playboy.
До речі, Хемілтона помітили з розкішною фітнес-моделлю Захрою Еліз.
Фото: sorajavucelic