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Де дивитися Зоря — Будучност

Пряму трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською Зорею та Будучностю покаже телеканал УНІАН.

Зоря тренування

У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря вдома зіграє з чорногорською Будучностю. Матч пройде 1 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Початок матчу о 19:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Зоря — Будучност на Фактах ICTV.

ФотоFC Zorya Luhansk

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