Пряму трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською Зорею та Будучностю покаже телеканал УНІАН.

У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря вдома зіграє з чорногорською Будучностю. Матч пройде 1 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Початок матчу о 19:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Зоря — Будучност на Фактах ICTV.

Фото: FC Zorya Luhansk