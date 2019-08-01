Пряму трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською Зорею та Будучностю покаже телеканал УНІАН.
У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря вдома зіграє з чорногорською Будучностю. Матч пройде 1 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.
Початок матчу о 19:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.Читайте: Жеребкування Ліги Європи-2019/20: Зоря та Маріуполь дізналися суперників Ліга Європи: Зоря впевнено перемогла Будучност у першому матчі Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Зоря — Будучност на Фактах ICTV.
Фото: FC Zorya Luhansk