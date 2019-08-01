УЄФА у Twitter привітав з ювілеєм Монако, зазначивши, що клуб святкує 100 років з дня заснування.

Союз європейських футбольних асоціацій у Twitter помилково привітав зі сторіччям футбольний клуб Монако.

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Монегаски подякували УЄФА за привітання, зазначивши, що сторіччя клубу відбудеться у 2024 році, а в цьому році клуб святкує 95-річчя.

Merci à tous pour ces pensées mais les “vrais” ans de l’AS Monaco seront fêtés en 2024 à la date où La société omnisports Association Sportive de Monaco a été fondée Maillot célébrant les 90 ans du club (1924 – 2014) https://t.co/DNp1aLSz56 pic.twitter.com/6gv9Vym5Sy — AS Monaco (@AS_Monaco) August 1, 2019

Монако заснований в 1924 році як Спортивна асоціація Монако з футболу і є одним з найстаріших клубів Франції.

В минулому сезоні Ліги 1 монегаски посіли 17-те місце в турнірній таблиці.

До речі, УЄФА включив двох гравців Динамо у топ-50 суперталантів.