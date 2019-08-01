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УЄФА сконфузився, привітавши Монако зі 100-річчям

УЄФА у Twitter привітав з ювілеєм Монако, зазначивши, що клуб святкує 100 років з дня заснування.

ФК Монако

Союз європейських футбольних асоціацій у Twitter помилково привітав зі сторіччям футбольний клуб Монако.

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Монегаски подякували УЄФА за привітання, зазначивши, що сторіччя клубу відбудеться у 2024 році, а в цьому році клуб святкує 95-річчя.

Монако заснований в 1924 році як Спортивна асоціація Монако з футболу і є одним з найстаріших клубів Франції.

В минулому сезоні Ліги 1 монегаски посіли 17-те місце в турнірній таблиці.

До речі, УЄФА включив двох гравців Динамо у топ-50 суперталантів.

Фото: Dreamstime

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