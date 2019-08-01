Зоря на стадіоні Славутич-Арена зіграє проти чорногорської Будучності у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Зоря у четвер, 1 серпня, проведе матч-відповідь в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі зіграють проти чорногорської Будучності.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Віктора Скрипника. На перемогу Зорі приймають ставки з коефіцієнтом 1.33. Успіх біло-голубих оцінюють в 9.80. Нічийний результат зустрічі — 5.00.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Зоря — Будучност. Початок о 19:00.

Фото: FC Zorya Luhansk