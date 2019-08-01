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Факти / Спорт

Зоря — Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Зоря на стадіоні Славутич-Арена зіграє проти чорногорської Будучності у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Заря Лига Европы

Зоря у четвер, 1 серпня, проведе матч-відповідь в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі зіграють проти чорногорської Будучності.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Віктора Скрипника. На перемогу Зорі приймають ставки з коефіцієнтом 1.33. Успіх біло-голубих оцінюють в 9.80. Нічийний результат зустрічі — 5.00.

Читайте: Жеребкування Ліги Європи-2019/20: Зоря та Маріуполь дізналися суперників Ліга Європи: Зоря впевнено перемогла Будучност у першому матчі Зоря — Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Зоря — Будучност. Початок о 19:00.

ФотоFC Zorya Luhansk

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