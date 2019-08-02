Манчестер Юнайтед погодив з Лестером найдорожчий трансфер захисника в історії.

Захисник збірної Англії Гаррі Магуайр невдовзі приєднається до складу Манчестер Юнайтед.

МЮ вже погодив деталі трансферу з Лестером. Лестер захотів за Магуайра більше, ніж Ліверпуль придбав у Саутгемптона Вірджила ван Дейка за £75 млн. Лиси запросили у червоних дияволів £80 млн. Якщо все пройде успішно, Магуайр стане найдорожчим захисником в історії.

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26-річний футболіст має підписати з МЮ 5-річний контракт і стати третім літнім трансфером для Юнайтед після Даніеля Джеймса та Аарона Ван-Біссаки.

Магуайр також був однією з трансферних цілей іншого клубу з Манчестера – Сіті, але чемпіонів АПЛ не влаштувала ціна на гравця.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем на International Champions Cup.