Ліверпуль повідомив про продаж тренувальної бази Мелвуд, якою користувався понад 60 років.

Ліверпуль продав свою легендарну тренувальну базу Мелвуд, де команда знаходилася більше 60 років.

Мерсисайдці відтепер будуть тренуватися на базі в Кіркбі, де зараз знаходиться академія клубу, щоб всі футболісти могли готуватися в одному місці.

Планується, що червоні переїдуть туди перед стартом сезону-2020/2021.

— З важким серцем ми оголошуємо про продаж бази Мелвуд – вона займає велике місце в історії клубу. На жаль, Мелвуд не в змозі реалізувати амбіції клубу в якості нового першокласного навчального центру, – сказав виконавчий директор із операцій та фінансів Ліверпуля Енді Хьюз.

Новий об’єкт зараз активно будується для першої команди. Частина витрат на об’єкт буде виділено від продажу старої бази, вартість якої оцінюється в £10 млн.

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Не всі фанати Ліверпуля задоволені таким рішенням керівництва клубу. Вони створили групу під назвою Врятуйте Мелвуд і влаштували акцію протесту біля бази, але їх зусилля виявилися марними.

До речі, Ліверпуль на три роки заборонив своєму фанату відвідувати матчі.

Фото: Liverpool FC