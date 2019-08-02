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Факти / Спорт

Megogo транслюватиме канал Setanta Sports

Відеосервіс Megogo транслюватиме спортивний канал Setanta Sports.

Setanta Sports

Ірландський спортивний канал Setanta Sports отримав дозвіл на трансляцію в Україні.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 1 серпня внісла Setanta Sports у список дозволених для ретрансляції.

Читайте: Victoria’s Secret Fashion Show 2019 скасували

Транслюватися канал буде на відеосервісі Megogo за одним з платних тарифів.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD платформі стрічки режисера Олександра Жовни Історія Лізи.

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