Під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи між румунською Крайовою та угорським Гонведом стався скандальний епізод.

На 120-й хвилині овертайму між футболістами команд почалася сутичка. Фанати, які сиділи на трибунах, почали кидати на поле файєра та петарди, одна з яких влучила в голову головного арбітра зустрічі Арнольда Хантера з Північної Ірландії. Судді знадобилася допомога медиків, після чого він не зміг продовжити гру.

BREAKING: Here’s the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn’t… pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019