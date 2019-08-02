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Факти / Спорт

На матчі Ліги Європи арбітру влучили в голову петардою

Матч другого раунду Ліги Європи між румунською Крайовою та угорським Гонведом завершився скандалом.

На матче Лиги Европы арбитру попали в голову петардой

Під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи між румунською Крайовою та угорським Гонведом стався скандальний епізод.

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На 120-й хвилині овертайму між футболістами команд почалася сутичка. Фанати, які сиділи на трибунах, почали кидати на поле файєра та петарди, одна з яких влучила в голову головного арбітра зустрічі Арнольда Хантера з Північної Ірландії. Судді знадобилася допомога медиків, після чого він не зміг продовжити гру.

Гра відновилася через 25 хвилин. Основний та додатковий час матчу закінчилися рахунком 0:0, як і перша зустріч. На серію післяматчевих пенальті Хантера замінив резервний суддя, який зафіксував перемогу Крайови 3:1 по пенальті.

Нагадаємо, Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.

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