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Факти / Спорт

Арсенал провів найдорожчий трансфер в історії клубу

Лондонський ФК Арсенал оформив рекордний трансфер у своїй історії, заплативши €80 млн.

Арсенал провів найдорожчий трансфер в історії клубу

ФК Арсенал оголосив про підписання форварда Ніколя Пепе. Футболіст гратиме під 19 номером.

Контракт узгоджений терміном на п’ять років.

Читайте: Тоттенгем оформив найдорожчий трансфер в історії клубу

Цей трансфер став рекордним в їхній історії, за даними, які оприлюднив  Transfermarkt, клуб заплатив €80 млн.

Нагадаємо, Барселона оголосила про придбання 28-річного француза за €120 млн.

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