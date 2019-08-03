У другому турі Прем’єр-ліги Динамо Київ розгромило Львів.

Динамо Київ одержав перемогу над ФК Львів у другому турі Прем’єр-ліги, забивши три м’ячі у ворота господарів.

Свою перевагу динамівці почали демонструвати ще на початку матчу. Віталій Буяльський відзначився дублем, автором третього гола став Де Пена.

Лише за перші пів години поєдинку динамівці шість разів пробивали ворота суперника.

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На компенсованій хвилині першого тайму Буяльський головою відправив м’яч у ворота львів’ян. Через дві хвилини Шепелєв заробив пенальті, а Буяльський його реалізував.

Уже в другому таймі Де Пена 52 хвилині довів рахунок до 3:0.

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Фото: fc_dynamo_kyiv