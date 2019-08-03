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Факти / Спорт

Ломаченко мріє вийти на ринг з Мейвезером

Український боксер Василь Ломаченко розповів, що мріє вийти на ринг з Флойдом Мейвезером.

Ломаченко мріє вийти на ринг з Мейвезером

Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, з ким би хотів битися.

Читайте: Усик назвав найкращого боксера світу у суперваговиках

– Бій мрії? Хотів би вийти в ринг з Флойдом Мейвезером, якби все залежало тільки від мене. Він – непереможений. А так, я думаю, що простіше буде організувати поєдинок проти його бійця Джервонті Девіса, – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, Мейвезер завершив кар’єру в 2015 році, але повернувся на один переможний бій проти Конора Макгрегора в 2017 році.

Джерело: ESPN

Фото: lomachenkovasiliy

 

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