Український боксер Василь Ломаченко розповів, що мріє вийти на ринг з Флойдом Мейвезером.
Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, з ким би хотів битися.
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– Бій мрії? Хотів би вийти в ринг з Флойдом Мейвезером, якби все залежало тільки від мене. Він – непереможений. А так, я думаю, що простіше буде організувати поєдинок проти його бійця Джервонті Девіса, – зазначив Ломаченко.
Нагадаємо, Мейвезер завершив кар’єру в 2015 році, але повернувся на один переможний бій проти Конора Макгрегора в 2017 році.
Джерело: ESPN
Фото: lomachenkovasiliy
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