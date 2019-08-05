Бельгійський Брюгге оголосив про трансфер голкіпера англійського Ліверпуля Сімона Міньоле.
Голкіпер англійського Ліверпуля Сімон Міньоле став гравцем бельгійського Брюгге.
Футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з клубом терміном на 5 років.
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За 31-річного бельгійця Брюгге виклав мерсисайдцям €7 млн. Сума може зрости до €9 млн в якості бонусів.
Princiepsakkoord: Simon Mignolet naar Club Brugge! #WelkomSimon #BigSi
MEER | https://t.co/UX4SXs3NAQ pic.twitter.com/3i3n9WGuyZ
— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2019
У сезоні 2018/19 Міньоле зіграв за червоних лише два матчі. Передсезонну підготовку бельгієць проходив разом з Ліверпулем.
Нагадаємо, київське Динамо зіграє з бельгійським Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20.
Фото: Club Brugge KV
Джерело: Club Brugge