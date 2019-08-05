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Факти / Спорт

Брюгге перед матчем з Динамо підписав футболіста Ліверпуля

Бельгійський Брюгге оголосив про трансфер голкіпера англійського Ліверпуля Сімона Міньоле.

Симон Миньоле Брюгге

Голкіпер англійського Ліверпуля Сімон Міньоле став гравцем бельгійського Брюгге.

Футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з клубом терміном на 5 років.

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За 31-річного бельгійця Брюгге виклав мерсисайдцям €7 млн. Сума може зрости до €9 млн в якості бонусів.

У сезоні 2018/19 Міньоле зіграв за червоних лише два матчі. Передсезонну підготовку бельгієць проходив разом з Ліверпулем.

Нагадаємо, київське Динамо зіграє з бельгійським Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20.

ФотоClub Brugge KV

ДжерелоClub Brugge

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