Бельгійський Брюгге оголосив про трансфер голкіпера англійського Ліверпуля Сімона Міньоле.

Голкіпер англійського Ліверпуля Сімон Міньоле став гравцем бельгійського Брюгге.

Футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з клубом терміном на 5 років.

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За 31-річного бельгійця Брюгге виклав мерсисайдцям €7 млн. Сума може зрости до €9 млн в якості бонусів.

Princiepsakkoord: Simon Mignolet naar Club Brugge! #WelkomSimon #BigSi MEER | https://t.co/UX4SXs3NAQ pic.twitter.com/3i3n9WGuyZ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2019

У сезоні 2018/19 Міньоле зіграв за червоних лише два матчі. Передсезонну підготовку бельгієць проходив разом з Ліверпулем.

Нагадаємо, київське Динамо зіграє з бельгійським Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20.

Фото: Club Brugge KV

Джерело: Club Brugge